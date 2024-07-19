À la découverte de la vie en alpage Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

À la découverte de la vie en alpage Randonnée pédestre en boucle

À la découverte de la vie en alpage Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Aux portes du Parc national de la Vanoise, le hameau des Prioux, lové au cœur de la vallée de Chavière dévoile tous les secrets des maisons de village, la vie en alpage et la fabrication du Beaufort.

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Loop walk Discovering life in the mountain pastures

The gateway to Vanoise national Park, the village of Les Prioux, nestled in the heart of Chavière Valley, reveals the secrets of behind the area’s quaint mountain chalets, life in the alpine pastures, and how Beaufort cheese is made.

Deutsch :

Vor den Toren des Nationalparks Vanoise liegt der Weiler Prioux im Herzen des Chavière-Tals und enthüllt alle Geheimnisse der Dorfhäuser, des Lebens auf der Alm und der Herstellung von Beaufort.

Italiano :

Alle porte del Parco Nazionale della Vanoise, il borgo di Les Prioux, immerso nel cuore della valle della Chavière, svela tutti i segreti delle case di paese, della vita d’alpeggio e della produzione del formaggio Beaufort.

Español : Recorrido en bucle Descubrir la vida en los pastos de montaña

A las puertas del Parque Nacional de la Vanoise, la aldea de Les Prioux, enclavada en el corazón del valle de la Chavière, revela todos los secretos de las casas de pueblo, la vida en los pastos de montaña y la quesería de Beaufort.

