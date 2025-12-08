A la découverte de l’architecture Parcours thématique Saint-Just-Saint-Rambert Loire

A la découverte de l’architecture Parcours thématique

Dans le cadre de l’exposition Exsiccata Architectural à la médiathèque Copernic, Yoann Keignart vous propose un parcours A la découverte de l’architecture moderne et contemporaine de Saint-Just Saint-Rambert. Partez pour 1 à 2 heures de découverte!

As part of the Exsiccata Architectural exhibition at the Copernic media library, Yoann Keignart offers you a tour Discovering the modern and contemporary architecture of Saint-Just Saint-Rambert. Set off for 1 to 2 hours of discovery!

Im Rahmen der Ausstellung Exsiccata Architectural in der Mediathek Copernic schlägt Ihnen Yoann Keignart einen Rundgang vor: Entdecken Sie die moderne und zeitgenössische Architektur von Saint-Just Saint-Rambert. Machen Sie sich auf eine 1- bis 2-stündige Entdeckungsreise!

Nell’ambito della mostra Exsiccata Architectural presso la mediateca Copernic, Yoann Keignart vi invita a visitare l’architettura moderna e contemporanea di Saint-Just Saint-Rambert. Partite per 1 o 2 ore di scoperta!

En el marco de la exposición Exsiccata Architectural en la mediateca Copernic, Yoann Keignart le invita a un recorrido por la arquitectura moderna y contemporánea de Saint-Just Saint-Rambert. Embárquese en una o dos horas de descubrimientos

