A la découverte de Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Oise

Cette promenade découverte commence devant l’hôtel de ville, un bâtiment art-déco qui témoigne de l’histoire locale. Elle continue en direction des écluses. Ce site permet d’observer le fonctionnement des canaux. Elle passe devant l’église Saint Lucien de Sarron, un charmant édifice roman puis vers le hameau du Plessis Villette. Elle passe à proximité des Marais de Sacy, un écosystème riche en biodiversité. Une balade entre patrimoine et nature !
English : A la découverte de Pont-Sainte-Maxence
This discovery walk begins in front of the town hall, an art-deco building that bears witness to local history. It continues towards the locks. Here, you can observe how the canals work. It passes the church of Saint Lucien de Sarron, a charming Romanesque building, and then on to the hamlet of Plessis Villette. It passes close to the Marais de Sacy, an ecosystem rich in biodiversity. A walk between heritage and nature!
Deutsch : A la découverte de Pont-Sainte-Maxence
Dieser Entdeckungsspaziergang beginnt vor dem Rathaus, einem Art-Déco-Gebäude, das von der lokalen Geschichte zeugt. Er führt weiter in Richtung der Schleusen. An diesem Ort kann man die Funktionsweise der Kanäle beobachten. Sie führt an der Kirche Saint Lucien de Sarron, einem charmanten romanischen Gebäude, vorbei und dann zum Weiler Plessis Villette. Sie verläuft in der Nähe der Marais de Sacy, einem Ökosystem, das reich an Biodiversität ist. Ein Spaziergang zwischen Kulturerbe und Natur!
Italiano :
Questa passeggiata di scoperta inizia davanti al municipio, un edificio in stile art déco che testimonia la storia locale. Si prosegue verso le chiuse. Qui si può vedere il funzionamento dei canali. Si passa davanti alla chiesa di Saint Lucien de Sarron, un affascinante edificio romanico, e si prosegue verso la frazione di Plessis Villette. Si passa vicino al Marais de Sacy, un ecosistema ricco di biodiversità. Una passeggiata che unisce patrimonio e natura!
Español : A la découverte de Pont-Sainte-Maxence
Este paseo de descubrimiento comienza frente al ayuntamiento, un edificio art-deco testigo de la historia local. Continúa hacia las esclusas. Aquí podrá ver cómo funcionan los canales. Pasa por la iglesia de Saint Lucien de Sarron, un encantador edificio románico, y luego por la aldea de Plessis Villette. Pasa cerca del Marais de Sacy, un ecosistema rico en biodiversidad. Un paseo que combina patrimonio y naturaleza
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France