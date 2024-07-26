À la découverte des adresses gourmandes et des créateurs Chambéry Savoie

À la découverte des adresses gourmandes et des créateurs 5 bis place du Palais de Justice 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

À la recherche d’une idée cadeau aux couleurs du Massif des Bauges et de Chambéry ? Nous vous invitons à suivre des éléphants friands de gourmandises et de beaux objets pour une découverte des artisans et créateurs du cœur de ville de Chambéry !

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47

English :

Looking for a gift idea in the colours of the Massif des Bauges and Chambéry? We invite you to follow elephants fond of delicacies and beautiful objects for a discovery of the craftsmen and creators of the heart of Chambéry!

Deutsch :

Sind Sie auf der Suche nach einer Geschenkidee in den Farben des Massif des Bauges und von Chambéry? Wir laden Sie ein, Elefanten zu folgen, die Leckereien und schöne Gegenstände lieben, und dabei Handwerker und Designer im Stadtzentrum von Chambéry zu entdecken!

Italiano :

Cercate un’idea regalo con i colori del Massiccio dei Bauges e di Chambéry? Vi invitiamo a seguire gli elefanti amanti delle prelibatezze e degli oggetti belli per una scoperta degli artigiani e dei creatori del cuore di Chambéry!

Español :

¿Busca una idea de regalo con los colores del Macizo de Bauges y Chambéry? Le invitamos a seguir a los elefantes aficionados a los manjares y a los objetos bellos para descubrir a los artesanos y creadores del corazón de Chambéry

