À la découverte du Château de la Marquise Saint-Pois Manche

À la découverte du Château de la Marquise

Au départ de Saint-Pois, découvrez le petit patrimoine de ce village pittoresque tout en granit. Vous passerez notamment à côté du château de Saint-Pois, devenu maintenant privé, mais dont on peut apprécier l’architecture remarquable depuis les sous-bois.

English : À la découverte du Château de la Marquise

Starting out from Saint-Pois, discover the heritage of this picturesque granite village. You’ll pass by the Château de Saint-Pois, now privately owned, but whose remarkable architecture can be appreciated from the undergrowth.

Deutsch :

Entdecken Sie von Saint-Pois aus das kleine Kulturerbe dieses malerischen Dorfes, das ganz aus Granit besteht. Sie kommen unter anderem am Schloss von Saint-Pois vorbei, das mittlerweile in Privatbesitz ist, dessen bemerkenswerte Architektur Sie aber vom Unterholz aus bewundern können.

Italiano :

Partendo da Saint-Pois, scoprite il piccolo patrimonio di questo pittoresco villaggio di granito. In particolare, passerete davanti allo Château de Saint-Pois, oggi di proprietà privata, ma la cui notevole architettura può essere apprezzata dal sottobosco.

Español :

Partiendo de Saint-Pois, descubra el pequeño patrimonio de este pintoresco pueblo de granito. En particular, pasarás por el Château de Saint-Pois, ahora de propiedad privada, pero cuya notable arquitectura se puede apreciar desde la maleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme