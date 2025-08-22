A la découverte du mascaret et des grandes marées Vains Manche

A la découverte du mascaret et des grandes marées

Cette balade permettra la découverte en famille des grandes marées et du phénomène du mascaret. Le mascaret c’est cette petite vague qui se forme au moment de la marée montante et qui grossit à l’approche de l’embouchure de la Sée et la Sélune. Les plus courageux l’affrontent en kayak ou en surf. La plupart profite du spectacle depuis le Grouin du Sud notamment.

This walk will allow the family to discover the high tides and the tidal bore phenomenon. The tidal bore is this small wave which forms at the time of the rising tide and which gets bigger as you approach the mouth of the Sée and the Sélune rivers. The most courageous face it in kayak or surfing. Most of them take advantage of the show, especially from the Grouin du Sud.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ermöglicht es der ganzen Familie, die großen Gezeiten und das Phänomen des Mascaret zu entdecken. Das Mascaret ist eine kleine Welle, die sich während der Flut bildet und sich vergrößert, wenn sie sich der Mündung der Flüsse Sée und Sélune nähert. Die Mutigsten stellen sich ihr mit dem Kajak oder beim Surfen. Die meisten genießen das Spektakel vor allem vom Grouin du Sud aus.

Italiano :

Questa passeggiata permetterà alla famiglia di scoprire l’alta marea e il fenomeno della canna di marea. Il foro di marea è una piccola onda che si forma al momento dell’innalzamento della marea e cresce man mano che si avvicina alle foci dei fiumi Sée e Sélune. I più coraggiosi lo affrontano in kayak o in surf. La maggior parte di loro apprezza in particolare lo spettacolo del Grouin du Sud.

Español :

Este paseo permitirá a la familia descubrir las mareas altas y el fenómeno de la perforación de la marea. La marejada es una pequeña ola que se forma en el momento de la subida de la marea y que crece al acercarse a la desembocadura de los ríos Sée y Sélune. Los más valientes lo afrontan en kayak o en surf. La mayoría de ellos disfrutan del espectáculo del Grouin du Sud en particular.

