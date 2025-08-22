A la découverte du néolithique Fontenille Charente

A la découverte du néolithique

A la découverte du néolithique

La Préhistoire nous fascine tous un peu. Nous sommes restés longtemps ignorants devant les mystères que représentaient les colosses mégalithiques laissés par ces lointains ancêtres et particulièrement dans notre Pays Ruffécois, par l’homme du Néolithique.

English :

Prehistory fascinates us all a little. For a long time we remained ignorant of the mysteries of the megalithic colossus left by these distant ancestors and particularly in our Ruffecois country, by the Neolithic man.

Deutsch :

Die Vorgeschichte fasziniert uns alle ein wenig. Lange Zeit standen wir unwissend vor den Geheimnissen der megalithischen Kolosse, die von unseren fernen Vorfahren und besonders in unserem Pays Ruffécois von den Menschen der Jungsteinzeit hinterlassen wurden.

Italiano :

La preistoria ci affascina un po’ tutti. Per molto tempo siamo rimasti all’oscuro dei misteri rappresentati dai colossi megalitici lasciati da questi lontani antenati e, in particolare nella nostra regione di Ruffecois, dall’uomo neolitico.

Español :

La prehistoria nos fascina a todos un poco. Durante mucho tiempo, permanecimos ignorantes de los misterios que representan los colosos megalíticos dejados por estos lejanos antepasados y, particularmente en nuestra región de Ruffecois, por el hombre neolítico.

