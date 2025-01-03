A la découverte du patrimoine de Prignac Prignac Charente-Maritime
Prignac 17160 Prignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Il va vous permettre de découvrir ce petit village verdoyant, mêlant patrimoine bâti et paysager, situé sur les rives de l’Antenne.
English :
It will enable you to discover this small, leafy village on the banks of the Antenne, with its blend of built and landscaped heritage.
Deutsch :
Er wird Ihnen dieses kleine grüne Dorf mit seiner Mischung aus baulichem und landschaftlichem Erbe am Ufer der Antenne näher bringen.
Italiano :
Vi permetterà di scoprire questo piccolo e verdeggiante villaggio sulle rive dell’Antenne, con il suo patrimonio edilizio e paesaggistico.
Español :
Le permitirá descubrir este pequeño y frondoso pueblo a orillas del Antenne, con su mezcla de patrimonio construido y paisajístico.
