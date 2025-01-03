A la découverte du patrimoine de Prignac Prignac Charente-Maritime

A la découverte du patrimoine de Prignac Prignac Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

A la découverte du patrimoine de Prignac

A la découverte du patrimoine de Prignac Parking de la mairie 17160 Prignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Il va vous permettre de découvrir ce petit village verdoyant, mêlant patrimoine bâti et paysager, situé sur les rives de l’Antenne.

https://www.valsdesaintonge.fr/les-vals-de-saintonge/communes/prignac/ +33 5 46 25 04 38

English :

It will enable you to discover this small, leafy village on the banks of the Antenne, with its blend of built and landscaped heritage.

Deutsch :

Er wird Ihnen dieses kleine grüne Dorf mit seiner Mischung aus baulichem und landschaftlichem Erbe am Ufer der Antenne näher bringen.

Italiano :

Vi permetterà di scoprire questo piccolo e verdeggiante villaggio sulle rive dell’Antenne, con il suo patrimonio edilizio e paesaggistico.

Español :

Le permitirá descubrir este pequeño y frondoso pueblo a orillas del Antenne, con su mezcla de patrimonio construido y paisajístico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme