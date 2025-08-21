A la découverte du Patrimoine de Thors Thors Charente-Maritime

A la découverte du Patrimoine de Thors

A la découverte du Patrimoine de Thors Départ Parking de l’église 17160 Thors Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

A l’aide d’une carte et de votre téléphone, équipé d’un lecteur de QR code. Flashez et découvrez le patrimoine du village de Thors.

+33 5 46 58 56 44

English :

Use a card and your mobile phone, fitted with a QR code reader. Flash it and discover the heritage of the village of Thors.

Deutsch :

Mithilfe einer Karte und Ihres Telefons, das mit einem QR-Code-Lesegerät ausgestattet ist. Flashen Sie und entdecken Sie das Kulturerbe des Dorfes Thors.

Italiano :

Con l’aiuto di una mappa e del vostro telefono, dotato di un lettore di codici QR. Scansionate e scoprite il patrimonio del villaggio di Thors.

Español :

Con la ayuda de un mapa y su teléfono, equipado con un lector de códigos QR. Escanee y descubra el patrimonio del pueblo de Thors.

