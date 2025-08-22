A la découverte du patrimoine et de la biodiversité de La Jarrie-Audouin La Jarrie-Audouin Charente-Maritime

A la découverte du patrimoine et de la biodiversité de La Jarrie-Audouin

A la découverte du patrimoine et de la biodiversité de La Jarrie-Audouin Place de la mairie 17330 La Jarrie-Audouin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

A l’aide d’un plan, et de plaques signalétiques numérotées, découvrez le patrimoine bâti, naturel et paysager de la Jarrie-Audouin.

+33 5 46 33 81 55

English :

With the help of a map and numbered signs, discover the built, natural and landscape heritage of the Jarrie-Audouin.

Deutsch :

Entdecken Sie mithilfe eines Plans und nummerierter Namensschilder das bauliche, natürliche und landschaftliche Erbe von Jarrie-Audouin.

Italiano :

Con l’aiuto di una mappa e di cartelli numerati, scoprite il patrimonio edilizio, naturale e paesaggistico della Jarrie-Audouin.

Español :

Con la ayuda de un mapa y de señales numeradas, descubra el patrimonio construido, natural y paisajístico de Jarrie-Audouin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme