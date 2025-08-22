A la découverte du Sylvatorium de Queige ! Queige Savoie

A la découverte du Sylvatorium de Queige !

A la découverte du Sylvatorium de Queige ! 73720 Queige Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Sylvatorium est un espace bien-être, un parcours d’éveil de vos sens dans la forêt. Ralentir, respirer, ressentir venez découvrir les bienfaits des arbres.

https://queige.fr/ +33 4 79 38 00 91

English :

The Sylvatorium is a wellness area, a pathway to awaken your senses in the forest. Slow down, breathe, feel: come and discover the benefits of trees.

Deutsch :

Das Sylvatorium ist ein Wellnessbereich, ein Parcours, der Ihre Sinne im Wald weckt. Verlangsamen, atmen, fühlen: Entdecken Sie die wohltuende Wirkung der Bäume.

Italiano :

Il Sylvatorium è un’area benessere, un percorso per risvegliare i sensi nel bosco. Rallentare, respirare, sentire: venite a scoprire i benefici degli alberi.

Español :

El Sylvatorium es un espacio de bienestar, un sendero para despertar los sentidos en el bosque. Desacelera, respira, siente: ven y descubre los beneficios de los árboles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme