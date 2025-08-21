A la découverte du vieux bourg de Sain-Bel Sain-Bel Rhône

A la découverte du vieux bourg de Sain-Bel

A la découverte du vieux bourg de Sain-Bel Départ de la gare SNCF 69210 Sain-Bel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Forteresse et résidence des abbés de Savigny au moyen-âge, Sain-Bel devint une cité industrielle à partir du 18ème siècle. Le circuit présente de nombreux vestiges de ce riche passé château de Montbloy, tanneries, moulin, fonderies, ancienne église…

+33 4 74 01 24 80

English : Discovery tour of the old part of Sain-Bel

Fortress and former home of the abbots of Savigny during the Middle Ages, Sain-Bel became an industrial town in the 18th century. This tour shows many remains of its rich past: Château de Montbloy, tanneries, water mill, foundries and the former church.

Deutsch :

Als Festung und Residenz der Äbte von Savigny im Mittelalter entwickelte sich Sain-Bel ab dem 18. Jahrhundert zu einer Industriestadt. Der Rundgang zeigt zahlreiche Überreste dieser reichen Vergangenheit: Schloss Montbloy, Gerbereien, Mühle, Gießereien, alte Kirche…

Italiano :

Fortezza e residenza degli abati di Savigny nel Medioevo, Sain-Bel divenne una città industriale nel XVIII secolo. Il tour mostra molte vestigia di questo ricco passato: il castello di Montbloy, le concerie, il mulino, le fonderie, l’antica chiesa…

Español :

Fortaleza y residencia de los abades de Savigny en la Edad Media, Sain-Bel se convirtió en ciudad industrial en el siglo XVIII. El recorrido muestra muchos vestigios de este rico pasado: el castillo de Montbloy, las curtidurías, el molino, las fundiciones, la antigua iglesia…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme