A la lisière de Retz Saint-Pierre-Aigle Aisne

A la lisière de Retz A pieds

A la lisière de Retz 02600 Saint-Pierre-Aigle Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Affluent de l’Aisne, le Retz est formé de ruisseaux issus de la forêt domaniale du même nom. L’itinéraire jour à entrer à sortir de la forêt, suscitant de beaux points de vus et la découverte d’un riche patrimoine églises de Dommiers et de Saint-Pierre-Aigle, ancienne ferme abbatiale fortifiée de la Glaux, avec son logis Renaissance et son colombier octogonal.

English :

A tributary of the Aisne, the Retz is made up of streams from the state-owned forest of the same name. The day’s itinerary to enter and leave the forest, giving rise to beautiful viewpoints and the discovery of a rich heritage: the churches of Dommiers and Saint-Pierre-Aigle, the former fortified abbey farm of La Glaux, with its Renaissance dwelling and its octagonal dovecote.

Deutsch :

Der Retz ist ein Nebenfluss der Aisne und besteht aus Bächen, die aus dem gleichnamigen Staatswald stammen. Die Tagesroute führt in den Wald hinein und wieder hinaus und bietet schöne Aussichtspunkte und die Entdeckung eines reichen Kulturerbes: die Kirchen von Dommiers und Saint-Pierre-Aigle, der ehemalige befestigte Abteibauernhof von La Glaux mit seinem Renaissancehaus und seinem achteckigen Taubenschlag.

Italiano :

Affluente dell’Aisne, la Retz è formata da torrenti provenienti dall’omonima foresta nazionale. L’itinerario si snoda all’interno e all’esterno della foresta, offrendo splendidi panorami e la scoperta di un ricco patrimonio: le chiese di Dommiers e Saint-Pierre-Aigle, l’antica fattoria abbaziale fortificata di La Glaux, con la sua dimora rinascimentale e la colombaia ottagonale.

Español :

Afluente del Aisne, el Retz está formado por los arroyos del bosque nacional del mismo nombre. El itinerario le lleva dentro y fuera del bosque, ofreciéndole hermosas vistas y el descubrimiento de un rico patrimonio: las iglesias de Dommiers y Saint-Pierre-Aigle, la antigua granja abacial fortificada de La Glaux, con su vivienda renacentista y su palomar octogonal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-07-28 par Agence Aisne Tourisme