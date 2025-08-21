A la recherche de la Chevêche n°27 Vald’Yerre Eure-et-Loir

A la recherche de la Chevêche n°27 En VTC

A la recherche de la Chevêche n°27 Arrou 28290 Vald’Yerre Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 14000.0 Tarif :

Autre ambiance ! nous arrivons aux portes du Perche… place aux bocages et sous-bois percherons, aux murs en grison et à des ondulations de plus en plus présentes.

https://randonnees.eurelien.fr/les-boucles-a-velo-eure-et-loir/?mbForceListMapSync=false&mb_texte_recherche=A%2Bla%2Brecherche%2Bde%2Bla%2BChev%C3%AAche%2B-%2Bn%C2%B027&mb_page=circuit&mb_id=502488&mb_titre=a-la-recherche-de-la-cheveche-n-27 +33 2 37 96 63 96

English : A la recherche de la Chevêche n°27

A change of atmosphere! Here, we’re on the edge of Le Perche, home to characteristic wooded countryside and undergrowth, grison stone walls and an increasingly undulating landscape.

Deutsch : Auf der Suche nach dem Steinkauz

Stimmungswechsel! Wir erreichen die Pforten zur Region Perche mit ihrer zunehmend hügeligen Bocage-Landschaft, ihrem Unterholz und ihren Mauern aus Grison-Stein.

Italiano :

Un’altra atmosfera! Arriviamo alle porte del Perche? tempo per le siepi e il sottobosco di Percheron, per i muri di grison e per le ondulazioni sempre più presenti.

Español :

Otro ambiente! Llegamos a las puertas del Perche… tiempo para los setos y la maleza percherones, para los muros de grison y para las ondulaciones cada vez más presentes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-05 par SIT Centre-Val de Loire