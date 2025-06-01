A la recherche du secret de Chastel Marlhac Le Monteil Cantal

A la recherche du secret de Chastel Marlhac Le Monteil Cantal vendredi 1 août 2025.

A la recherche du secret de Chastel Marlhac

A la recherche du secret de Chastel Marlhac Eglise de Chastel-Marlhac 15240 Le Monteil Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Il vous faudra parcourir ce sentier pour percer le secret de Chastel. Une dizaine de kilomètres de marche, une douzaine d’arrêts, les sens toujours en éveil, à l’affût du moindre indice.

https://www.tourisme-sumene-artense.com/ +33 4 71 78 76 33

English : A la recherche du secret de Chastel Marlhac

You’ll have to follow this trail to discover Chastel’s secret. A dozen kilometers of walking, a dozen stops, your senses on the alert for the slightest clue.

Deutsch :

Sie müssen diesen Pfad begehen, um das Geheimnis von Chastel zu lüften. Etwa zehn Kilometer Fußmarsch, ein Dutzend Haltestellen, die Sinne immer wachsam und auf der Suche nach dem kleinsten Hinweis.

Italiano :

Dovrete percorrere questo sentiero per scoprire il segreto di Chastel. Una dozzina di chilometri di cammino, una dozzina di soste, i sensi sempre all’erta per il minimo indizio.

Español :

Tendrás que recorrer este camino para descubrir el secreto de Chastel. Una docena de kilómetros a pie, una docena de paradas, los sentidos siempre atentos a la más mínima pista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme