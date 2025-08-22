A la rencontre de la Préhistoire Chanac Lozère

A la rencontre de la Préhistoire Marche nordique Facile

A la rencontre de la Préhistoire 48230 Chanac Lozère Occitanie

Une balade au coeur du Causse de Sauveterre à proximité de puits, dolmens, lavognes et menhirs facilement visibles.

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A walk in the heart of the Causse de Sauveterre, close to wells, dolmens, lavognes and easily visible menhirs.

Deutsch :

Eine Wanderung im Herzen der Causse de Sauveterre in der Nähe von leicht sichtbaren Brunnen, Dolmen, Lavognes und Menhiren.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore della Causse de Sauveterre vicino a pozzi, dolmen, lavogne e menhir ben visibili.

Español :

Un paseo en el corazón del Causse de Sauveterre cerca de pozos, dólmenes, lavognes y menhires fácilmente visibles.

