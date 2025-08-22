A la rencontre de Saint-Louis La Neuville-en-Hez Oise

A la rencontre de Saint-Louis En VTT Très facile

A la rencontre de Saint-Louis Eglise 60510 La Neuville-en-Hez Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4200.0 Tarif :

Erigée en 1882, la statue de Saint-Louis domine La Neuville-en-Hez. C’est l’un des témoignages historiques qui ponctuent ce parcours à la découverte des attraits du village et de la magnifique forêt domaniale de Hez. Sans oublier que le village aujourd’hui est le lieu de résidence de plusieurs artistes et artisans d’art.

Très facile

English : A la rencontre de Saint-Louis

Erected in 1882, the statue of Saint-Louis dominates La Neuville-en-Hez. It is one of the historical testimonials that punctuate this route to discover the attractions of the village and the magnificent state-owned forest of Hez. Without forgetting that the village today is the place of residence of several artists and craftsmen.

Deutsch : A la rencontre de Saint-Louis

Die Statue von Saint-Louis wurde 1882 errichtet und dominiert La Neuville-en-Hez. Sie ist eines der historischen Zeugnisse, die diesen Rundgang zur Entdeckung der Sehenswürdigkeiten des Dorfes und des wunderschönen Staatswaldes von Hez untermalen. Nicht zu vergessen, dass das Dorf heute der Wohnort mehrerer Künstler und Kunsthandwerker ist.

Italiano :

Eretta nel 1882, la statua di Saint-Louis domina La Neuville-en-Hez. È una delle testimonianze storiche che punteggiano questo viaggio alla scoperta delle attrazioni del villaggio e della magnifica foresta demaniale di Hez. Senza contare che il villaggio ospita oggi diversi artisti e artigiani.

Español : A la rencontre de Saint-Louis

Erigida en 1882, la estatua de Saint-Louis domina La Neuville-en-Hez. Es uno de los testimonios históricos que puntúan este viaje para descubrir los atractivos del pueblo y el magnífico bosque estatal de Hez. Por no hablar de que el pueblo es ahora el hogar de varios artistas y artesanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France