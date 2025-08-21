A la rencontre des bergers Saint-Bonnet-de-Chirac Lozère
A la rencontre des bergers Saint-Bonnet-de-Chirac Lozère vendredi 1 mai 2026.
A la rencontre des bergers Marche nordique Difficulté moyenne
A la rencontre des bergers Les Bories 48100 Saint-Bonnet-de-Chirac Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 9271.0 Tarif :
Une randonnée au milieu des paturages qui surplombent Bourgs-Sur-Colagne
Difficulté moyenne
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
A hike through the pastures overlooking Bourgs-Sur-Colagne
Deutsch :
Eine Wanderung inmitten der Weiden, die Bourgs-Sur-Colagne überragen
Italiano :
Una passeggiata tra i pascoli che sovrastano Bourgs-Sur-Colagne
Español :
Un paseo por los pastos con vistas a Bourgs-Sur-Colagne
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère