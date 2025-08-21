A la rencontre des bergers Saint-Bonnet-de-Chirac Lozère

A la rencontre des bergers Marche nordique Difficulté moyenne

A la rencontre des bergers Les Bories 48100 Saint-Bonnet-de-Chirac Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 9271.0 Tarif :

Une randonnée au milieu des paturages qui surplombent Bourgs-Sur-Colagne

Difficulté moyenne

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

A hike through the pastures overlooking Bourgs-Sur-Colagne

Deutsch :

Eine Wanderung inmitten der Weiden, die Bourgs-Sur-Colagne überragen

Italiano :

Una passeggiata tra i pascoli che sovrastano Bourgs-Sur-Colagne

Español :

Un paseo por los pastos con vistas a Bourgs-Sur-Colagne

