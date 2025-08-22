A la rencontre des lavoirs Saint-Pierre-de-Bailleul Eure

A la rencontre des lavoirs

A la rencontre des lavoirs 27920 Saint-Pierre-de-Bailleul Eure Normandie

Durée : 180 Distance : 9600.0 Tarif :

Au cours de cette randonnée, vous découvrirez le patrimoine vernaculaire de la commune 4 lavoirs, le Moulin Viard ainsi que la chapelle de la grâce. Ce circuit vallonné vous offrira différents points de vue agréables sur la vallée.

+33 2 32 40 04 41

English : A la rencontre des lavoirs

During this hike, you will discover the vernacular heritage of the commune: 4 wash houses, the Viard Mill as well as the Chapel of Grace. This hilly circuit will offer you various pleasant viewpoints on the valley.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung werden Sie das vernakuläre Erbe der Gemeinde entdecken: 4 Waschhäuser, die Mühle Viard sowie die Kapelle der Gnade. Diese hügelige Strecke bietet Ihnen verschiedene angenehme Aussichtspunkte auf das Tal.

Italiano :

Durante questa passeggiata, scoprirete il patrimonio vernacolare del comune: 4 lavatoi, il Mulino di Viard e la Cappella delle Grazie. Questo circuito collinare vi offrirà diversi punti di vista piacevoli sulla valle.

Español :

Durante este paseo, descubrirá el patrimonio vernáculo del municipio: 4 lavaderos, el Molino de Viard y la Capilla de Gracia. Este circuito de colinas le ofrecerá varios puntos de vista agradables sobre el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme