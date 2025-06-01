A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes Les Eyzies Dordogne

A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes Les Eyzies Dordogne vendredi 1 août 2025.

A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes A pieds Facile

A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes 24620 Les Eyzies Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Encaissée et couverte de forêts, cernée par des falaises calcaires, la vallée de la Vézère est un havre de nature. Bien sûr, l’absence de grandes villes et de zones industrielles compte pour beaucoup dans l’explication.

Facile

https://www.lascaux-dordogne.com/ +33 5 53 51 82 60

English : A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes

The Vézère valley is a haven of nature, surrounded by forests and limestone cliffs. Of course, the absence of big cities and industrial areas is a big part of the explanation.

Deutsch : A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes

Eingebettet und von Wäldern bedeckt, umgeben von Kalksteinfelsen, ist das Tal der Vézère eine Oase der Natur. Natürlich trägt das Fehlen von Großstädten und Industriegebieten einen großen Teil zur Erklärung bei.

Italiano :

La valle del Vézère è un’oasi di natura, circondata da foreste e scogliere calcaree. Naturalmente, l’assenza di grandi città e aree industriali è un fattore importante.

Español : A l’Affut de la faune sauvage dans la vallée des Beunes

El valle del Vézère es un remanso de naturaleza, rodeado de bosques y acantilados calcáreos. Por supuesto, la ausencia de grandes ciudades y zonas industriales es un factor importante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine