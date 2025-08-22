A l’assaut du château fort de la Motte Josserand Donzy Nièvre

A l’assaut du château fort de la Motte Josserand En VTT assistance électrique Facile

A l’assaut du château fort de la Motte Josserand Place Gambetta 58220 Donzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Ce circuit vous emmène au temps des châteaux forts et de ses chevaliers. Bâti sur les terres marécageuses de Perroy, le Château de la Motte-Josserand est l’une des plus belles constructions militaires du Moyen-âge nivernais avec son célèbre aventurier Perrinet Gressard qui a acquis la seigneurie au XVe siècle.

Facile

+33 3 86 28 11 85

English :

This tour takes you back to the time of the castles and their knights. Built on the marshy lands of Perroy, the Motte-Josserand Castle is one of the most beautiful military constructions of the Nivernais Middle Ages with its famous adventurer Perrinet Gressard who acquired the seigneury in the 15th century.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie in die Zeit der Burgen und ihrer Ritter. Das auf dem sumpfigen Land von Perroy errichtete Château de la Motte-Josserand ist eines der schönsten militärischen Bauwerke des Mittelalters in Nivernais mit seinem berühmten Abenteurer Perrinet Gressard, der die Herrschaft im 15.

Italiano :

Questo tour vi riporta all’epoca dei castelli e dei loro cavalieri. Costruito sulle terre paludose di Perroy, il Castello della Motte-Josserand è una delle più belle costruzioni militari del Medioevo del Nivernais, con il suo famoso avventuriero Perrinet Gressard che acquisì la signoria nel XV secolo.

Español :

Esta excursión le transporta a la época de los castillos y sus caballeros. Construido en las tierras pantanosas de Perroy, el castillo de la Motte-Josserand es una de las más bellas construcciones militares de la Edad Media Nivernais con su famoso aventurero Perrinet Gressard que adquirió el señorío en el siglo XV.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data