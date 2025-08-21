A l’assaut du Chemin des Dames Aizy-Jouy Aisne

A l’assaut du Chemin des Dames A pieds

A l’assaut du Chemin des Dames 02370 Aizy-Jouy Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Le 23 octobre 1917, sept mois après le déclenchement de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames, le nouveau

commandant en chef, le général Pétain, ordonne une offensive limitée dans le secteur du fort de la Malmaison.

Prévue initialement en juillet, l’offensive prévoyait de déloger les Allemands des hauteurs occidentales du plateau.

En quelques jours, l’opération est couronnée de succès.

English :

On 23 October 1917, seven months after the Nivelle offensive was launched on the Chemin des Dames, the new

commander-in-chief, General Pétain, ordered a limited offensive in the sector of Fort de la Malmaison

Initially planned for July, the offensive was intended to dislodge the Germans from the western heights of the plateau

Within a few days, the operation was crowned with success.

Deutsch :

Am 23. Oktober 1917, sieben Monate nach dem Ausbruch der Nivelle-Offensive am Chemin des Dames, ließ der neu ernannte

oberbefehlshaber, General Pétain, eine begrenzte Offensive im Bereich des Forts Malmaison an

Die ursprünglich für Juli geplante Offensive sah vor, die Deutschen von den westlichen Höhen des Plateaus zu verdrängen

Innerhalb weniger Tage war die Operation von Erfolg gekrönt.

Italiano :

Il 23 ottobre 1917, sette mesi dopo il lancio dell’offensiva di Nivelle sullo Chemin des Dames, il nuovo comandante in capo, il generale Pétain, ordinò un’offensiva limitata nel settore di Fort de la Malmaison

il nuovo comandante in capo, il generale Pétain, ordinò un’offensiva limitata nel settore di Fort de la Malmaison

Inizialmente prevista per il mese di luglio, l’offensiva aveva lo scopo di sloggiare i tedeschi dalle alture occidentali dell’altopiano

Nel giro di pochi giorni, l’operazione ha avuto successo.

Español :

El 23 de octubre de 1917, siete meses después del lanzamiento de la ofensiva de Nivelle en el Chemin des Dames, el nuevo comandante en jefe, el general Pétain, ordenó una ofensiva limitada en el

el nuevo comandante en jefe, el general Pétain, ordenó una ofensiva limitada en el sector del Fuerte de la Malmaison

La ofensiva, prevista inicialmente para el mes de julio, pretendía desalojar a los alemanes de las alturas occidentales de la meseta

En pocos días, la operación fue un éxito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme