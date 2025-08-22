A l’Assaut du Pendit VTT Saint-Vincent-du-Pendit Lot
A l’Assaut du Pendit VTT Saint-Vincent-du-Pendit Lot vendredi 1 mai 2026.
A l’Assaut du Pendit VTT
A l’Assaut du Pendit VTT 46400 Saint-Vincent-du-Pendit Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 17000.0 Tarif :
Ce circuit, à fort dénivelé sur certaines portions, est assez technique avec un passage à guet entre Cance et Bannes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This circuit, with steep gradients on some sections, is fairly technical with a lookout between Cance and Bannes
Deutsch :
Dieser Rundweg, der auf einigen Abschnitten einen starken Höhenunterschied aufweist, ist ziemlich technisch mit einem Wachturm zwischen Cance und Bannes
Italiano :
Questo percorso presenta una forte pendenza in alcuni tratti ed è piuttosto tecnico, con un punto panoramico tra Cance e Bannes
Español :
Esta ruta tiene una fuerte pendiente en algunos tramos y es bastante técnica, con un mirador entre Cance y Bannes
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot