A l’Assaut du Pendit VTT Saint-Vincent-du-Pendit Lot

A l’Assaut du Pendit VTT

A l’Assaut du Pendit VTT 46400 Saint-Vincent-du-Pendit Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 17000.0 Tarif :

Ce circuit, à fort dénivelé sur certaines portions, est assez technique avec un passage à guet entre Cance et Bannes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This circuit, with steep gradients on some sections, is fairly technical with a lookout between Cance and Bannes

Deutsch :

Dieser Rundweg, der auf einigen Abschnitten einen starken Höhenunterschied aufweist, ist ziemlich technisch mit einem Wachturm zwischen Cance und Bannes

Italiano :

Questo percorso presenta una forte pendenza in alcuni tratti ed è piuttosto tecnico, con un punto panoramico tra Cance e Bannes

Español :

Esta ruta tiene una fuerte pendiente en algunos tramos y es bastante técnica, con un mirador entre Cance y Bannes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot