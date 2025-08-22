A l’école de l’archéologie Villard-Sallet Savoie

A l’école de l’archéologie

A l’école de l’archéologie Parking Tour de Montmayeur 73110 Villard-Sallet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Aux Tours de Montmayeur, haut site de l’Histoire de la Savoie, site emblématique pour les romantiques, découvrez l’histoire de cette forteresse médiévale à la manière d’un archéologue. Jeu familial gratuit, Villard-Sallet.

+33 4 79 25 53 12

English : Archeology school

Come to the Tours de Montmayeur and learn the history of this medieval stronghold as an archaeologist. Family game, for children between 7 and 14, free. Villard-Sallet.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte dieser mittelalterlichen Festung in den Türmen von Montmayeur, einem wichtigen Ort in der Geschichte Savoyens und einem Symbolort für Romantiker, wie ein Archäologe. Kostenloses Familienspiel, Villard-Sallet.

Italiano :

Alle Torri di Montmayeur, sito importante della storia della Savoia e luogo emblematico per i romantici, scoprite la storia di questa fortezza medievale alla maniera di un archeologo. Gioco gratuito per famiglie, Villard-Sallet.

Español :

En las Torres de Montmayeur, lugar importante de la historia de Saboya y sitio emblemático para los románticos, descubra la historia de esta fortaleza medieval a la manera de un arqueólogo. Juego familiar gratuito, Villard-Sallet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme