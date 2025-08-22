A l’ombre des remparts Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

A l’ombre des remparts A pieds

A l’ombre des remparts Porte de Soissons (office de tourisme) de Coucy-le-Château 02380 Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Sur le plateau de Coucy, en éperon au-dessus du passage de la vallée de l’Ailette à la vallée de l’Oise, se dressent les vestiges de ce qui fut la plus grande forteresse d’Europe. Ce petit circuit qui épouse le tracé des remparts offre une succession ininterrompue de points de vue sur la campagne et la forêt environnantes.

English :

On the plateau of Coucy, on a spur above the passage from the Ailette valley to the Oise valley, stand the remains of what was once the largest fortress in Europe. This small circuit, which follows the layout of the ramparts, offers an uninterrupted succession of viewpoints over the surrounding countryside and forest.

Deutsch :

Auf dem Plateau von Coucy, das wie ein Sporn über dem Übergang vom Ailette- zum Oise-Tal liegt, erheben sich die Überreste der einst größten Festung Europas. Dieser kleine Rundweg folgt dem Verlauf der Festungsmauern und bietet eine ununterbrochene Folge von Aussichtspunkten auf die umliegende Landschaft und den Wald.

Italiano :

Sull’altopiano di Coucy, su uno sperone che sovrasta il passaggio dalla valle dell’Ailette a quella dell’Oise, si trovano i resti di quella che un tempo era la più grande fortezza d’Europa. Questo breve circuito, che segue la linea dei bastioni, offre una successione ininterrotta di punti di vista sulla campagna e sulla foresta circostanti.

Español :

En la meseta de Coucy, en un espolón sobre el paso del valle del Ailette al valle del Oise, se encuentran los restos de la que fue la mayor fortaleza de Europa. Este corto circuito, que sigue la línea de las murallas, ofrece una sucesión ininterrumpida de puntos de vista sobre el campo y el bosque circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-04 par Agence Aisne Tourisme