À l’orée des bois et des champs Montbeugny Allier

À l’orée des bois et des champs

Le bourg 03340 Montbeugny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle qui traverse trois communes de la Sologne bourbonnaise vous conduit le long des majestueux bois et des nombreux champs et étangs caractéristiques de la région.

English : Ride along the woods and the fields

This loop crosses three villages of the Sologne bourbonnaise area. You will ride along the majestic woods and the many fields and ponds which are typical of our area.

Deutsch :

Dieser Rundweg durch drei Gemeinden der Sologne bourbonnaise führt Sie an majestätischen Wäldern und zahlreichen Feldern und Teichen vorbei, die für die Region charakteristisch sind.

Italiano :

Questo anello, che attraversa tre comuni della Sologne bourbonnaise, vi conduce lungo i maestosi boschi e i numerosi campi e stagni caratteristici della regione.

Español :

Este bucle, que atraviesa tres municipios de la Sologne bourbonnaise, le lleva a lo largo de los majestuosos bosques y los numerosos campos y estanques característicos de la región.

