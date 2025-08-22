A l’orée du bois Saint-Michel Maysel Oise

A l’orée du bois Saint-Michel En VTT Très facile

A l’orée du bois Saint-Michel Place de la Mairie 60660 Maysel Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 6800.0 Tarif :

Cette randonnée au départ de Maysel vous racontera les villages de carriers, leur environnement et mettra à l’honneur le bois Saint-Michel, écrin de verdure reliant Maysel à Cramoisy.

La pierre participe à la richesse patrimoniale des villes et villages.

Vous pourrez aussi admirer les centres bourgs, leurs églises, leurs curiosités…

A Saint-Vaast-lès-Mello, vous longerez de belles étendues d’eau et à Cramoisy, la vallée du Thérain.

English : A l’orée du bois Saint-Michel

Departing from Maysel, this hike will tell you all about the quarry villages and their environment, and will highlight the Bois Saint-Michel, the green setting linking Maysel to Cramoisy.

Stone contributes to the rich heritage of our towns and villages.

You can also admire the town centers, their churches, their curiosities?

In Saint-Vaast-lès-Mello, you will walk along beautiful stretches of water and in Cramoisy, the Thérain valley.

Deutsch : A l’orée du bois Saint-Michel

Diese Wanderung von Maysel aus erzählt Ihnen von den Steinbruchdörfern, ihrer Umgebung und dem Bois Saint-Michel, der Maysel mit Cramoisy verbindet.

Der Stein trägt zum Reichtum des Kulturerbes der Städte und Dörfer bei.

Sie können auch die Ortskerne mit ihren Kirchen und Sehenswürdigkeiten bewundern?

In Saint-Vaast-lès-Mello fahren Sie an schönen Gewässern entlang und in Cramoisy durch das Tal des Flusses Thérain.

Italiano :

Questa passeggiata, con partenza da Maysel, vi racconterà i villaggi di cava e il loro ambiente e metterà in evidenza il bosco di Saint-Michel, una cornice verde che collega Maysel a Cramoisy.

La pietra fa parte del ricco patrimonio di città e villaggi.

Potrete anche ammirare i centri cittadini, le loro chiese, le loro curiosità?

A Saint-Vaast-lès-Mello, potrete passeggiare lungo splendidi specchi d’acqua e a Cramoisy, nella valle del Thérain.

Español : A l’orée du bois Saint-Michel

Este paseo, que comienza en Maysel, le contará todo sobre los pueblos de las canteras y su entorno, y destacará el bosque de Saint-Michel, un entorno verde que une Maysel con Cramoisy.

La piedra contribuye a la riqueza del patrimonio de las ciudades y pueblos.

También podrá admirar los cascos urbanos, sus iglesias, sus curiosidades..

En Saint-Vaast-lès-Mello, paseará por hermosas extensiones de agua y en Cramoisy, por el valle del Thérain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France