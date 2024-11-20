À pied à travers le vieux Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin

À pied à travers le vieux Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

À pied à travers le vieux Wissembourg

À pied à travers le vieux Wissembourg 2 Place du Saumon 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 3100.0 Tarif :

A la frontière avec l’Allemagne, partez à la découverte de cette ville témoin de l’époque romane édifices gothiques, Maison du sel, remparts, ne sont que quelques uns des lieux à découvrir pendant votre promenade.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

On the border with Germany, discover this town that bears witness to the Romanesque period: Gothic buildings, the Salt House and ramparts are just some of the places to discover on your walk.

Deutsch :

An der Grenze zu Deutschland können Sie auf Entdeckungsreise durch diese Stadt gehen, die von der romanischen Epoche zeugt: Gotische Gebäude, das Salzhaus und die Stadtmauer sind nur einige der Orte, die Sie bei Ihrem Spaziergang entdecken können.

Italiano :

Al confine con la Germania, esplorate questa città che testimonia il periodo romanico: edifici gotici, la Casa del Sale e i bastioni sono solo alcuni dei luoghi da scoprire durante la vostra passeggiata.

Español :

En la frontera con Alemania, explore esta ciudad testigo del románico: edificios góticos, la Casa de la Sal y las murallas son algunos de los lugares que descubrirá en su paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-20 par Système d’informations touristique Alsace