A pied sur le sentier viticole du Domaine de Coyeux Beaumes-de-Venise Vaucluse

À pied sur le sentier viticole du Domaine de Coyeux

À pied sur le sentier viticole du Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher 84190 Beaumes-de-Venise Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le sentier viticole du Domaine de Coyeux dessine un petit parcours très accessible, à la découverte des parcelles emblématiques de la propriété. Des panoramas de toute beauté ponctuent cette balade en autonomie, d’une durée d’une demi-heure environ.

http://www.domainedecoyeux.com/ +33 7 89 28 62 33

English :

The Domaine de Coyeux vineyard trail is a short, easy-to-navigate route through the estate?s emblematic plots. Beautiful panoramas punctuate this self-guided walk, which lasts around half an hour.

Deutsch :

Der Weinlehrpfad der Domaine de Coyeux ist eine kleine, leicht zugängliche Strecke, auf der Sie die symbolträchtigen Parzellen des Weinguts entdecken können. Die Wanderung dauert etwa eine halbe Stunde und bietet wunderschöne Panoramablicke.

Italiano :

Il sentiero dei vigneti del Domaine de Coyeux è un percorso breve e facile da percorrere attraverso le parcelle emblematiche della tenuta. Questa passeggiata autoguidata, della durata di circa mezz’ora, è punteggiata da viste panoramiche mozzafiato.

Español :

El sendero de los viñedos del Domaine de Coyeux es un recorrido corto y fácil por las parcelas emblemáticas del dominio. Este paseo autoguiado, de una media hora de duración, está salpicado de impresionantes vistas panorámicas.

