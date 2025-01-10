A Pimbo, circuit des Pyrénées Pimbo Landes
vendredi 1 août 2025.
A pieds Facile
40320 Pimbo Landes Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 5300.0
On pourra profiter au travers de cette boucle de moments calmes alternant magnifiques panoramas, découverte de milieux naturels préservés et de lieux de culte.
Facile
English : A Pimbo, circuit des Pyrénées
You will be able to enjoy through this loop of calm moments alternating magnificent panoramas, discovery of preserved natural environments and places of worship.
Deutsch : A Pimbo, circuit des Pyrénées
Auf diesem Rundweg kann man ruhige Momente genießen, in denen sich herrliche Panoramen mit der Entdeckung unberührter Natur und religiöser Stätten abwechseln.
Italiano :
L’anello offrirà momenti di tranquillità alternati a magnifici panorami, alla scoperta di ambienti naturali preservati e luoghi di culto.
Español : A Pimbo, circuit des Pyrénées
El bucle ofrecerá momentos de tranquilidad alternando magníficos panoramas, descubrimiento de entornos naturales preservados y lugares de culto.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine