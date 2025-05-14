A Taller, circuit à la découverte de « Lo Camin de Hé » Taller Landes

A Taller, circuit à la découverte de « Lo Camin de Hé » Taller Landes vendredi 1 août 2025.

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Circuit à pied ou à vélo de 9 ,5 km.

Circuit dominé par la forêt de pins. Stationnement et départ depuis le parking de l’église, face à la maison de l’abbé Victor Doussy, prètre et poète.

English : A Taller, circuit à la découverte de « Lo Camin de Hé »

9.5 km walking or cycling circuit.

The route is dominated by the pine forest. Parking and departure from the church parking lot, opposite the house of Abbé Victor Doussy, priest and poet.

Deutsch : A Taller, circuit à la découverte de « Lo Camin de Hé »

9,5 km langer Rundweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Der Rundweg wird von einem Kiefernwald dominiert. Parken und Start vom Parkplatz der Kirche, gegenüber dem Haus des Abbé Victor Doussy, Priester und Dichter.

Italiano :

Percorso di 9,5 km a piedi o in bicicletta.

Il percorso è dominato dalla pineta. Parcheggio e partenza dal parcheggio della chiesa, di fronte alla casa dell’Abbé Victor Doussy, sacerdote e poeta.

Español : A Taller, circuit à la découverte de « Lo Camin de Hé »

Ruta de 9,5 km a pie o en bicicleta.

El recorrido está dominado por el pinar. Aparcamiento y salida desde el aparcamiento de la iglesia, frente a la casa del abate Victor Doussy, sacerdote y poeta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine