A tire-d’aile, de l’Oise à l’oiseau Bernot Aisne

A tire-d’aile, de l’Oise à l’oiseau A pieds

A tire-d’aile, de l’Oise à l’oiseau De la place de la mairie. Dans la rue Lambert face à l’église remontez vers le val St-Pierre, vers le château d’eau, Hauteville 02120 Bernot Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Robert Louis Stevenson est passé dans ces contrées picardes en naviguant sur l’Oise. D’humeur habituellement

vagabonde, il avait le désir “de dormir au pied des arbres et de voir chaque jour le soleil se lever sur un nouvel

horizon”. Quittez votre quotidien pour emboîter le pas de cet éternel écrivain-voyageur !

English :

Robert Louis Stevenson passed through these Picardy regions while sailing on the Oise. Usually in the mood

wanderer, he had the desire to sleep at the foot of the trees and to see the sunrise on a new day every day

horizon . Leave your everyday life to follow in the footsteps of this eternal writer-traveller!

Deutsch :

Robert Louis Stevenson kam in dieser Gegend der Picardie vorbei, als er auf dem Fluss Oise unterwegs war. In seiner üblichen Stimmung

er hatte den Wunsch, am Fuße der Bäume zu schlafen und jeden Tag die Sonne über einem neuen Land aufgehen zu sehen

horizont zu sehen . Verlassen Sie Ihren Alltag und folgen Sie den Fußstapfen dieses ewig reisenden Schriftstellers!

Italiano :

Robert Louis Stevenson passò per queste regioni della Piccardia durante la navigazione sull’Oise. Di solito era di umore errante

aveva il desiderio di dormire sotto gli alberi e di veder sorgere il sole su un nuovo

orizzonte? Lasciatevi alle spalle la vita di tutti i giorni e seguite le orme di questo eterno viaggiatore-scrittore!

Español :

Robert Louis Stevenson pasó por estas regiones de Picardía mientras navegaba por el Oise. Por lo general, estaba en un estado de ánimo errante

deambulante, tenía el deseo de dormir bajo los árboles y ver salir el sol sobre una nueva

¿horizonte? Deje atrás su vida cotidiana y siga los pasos de este eterno viajero-escritor

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-12 par Agence Aisne Tourisme