A travers la vallée de l’Enfer VTT n°7 Saint-Léger-de-Peyre Lozère

A travers la vallée de l’Enfer VTT n°7 VTT de descente Difficile

A travers la vallée de l’Enfer VTT n°7 Place du village 48100 Saint-Léger-de-Peyre Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 39645.0 Tarif :

Pour les amateurs de défi, un circuit difficile physiquement et techniquement sur les crêtes de la vallée de l’Enfer.Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours n°7 rouge niveau difficile

Difficile

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For those looking for a challenge, a physically and technically demanding circuit on the crests of the Enfer valley.Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT route n°7 red difficult level

Deutsch :

Für Liebhaber der Herausforderung, eine physisch und technisch anspruchsvolle Strecke über die Kämme des Enfer-Tals.site VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours n°7 rouge niveau difficile

Italiano :

Per chi è alla ricerca di una sfida, si tratta di un circuito fisicamente e tecnicamente impegnativo sulle creste della Vallée de l’Enfer.Sito VTT FFC Gévaudan Destinazione VTT percorso n°7 rosso livello difficile

Español :

Para aquellos que buscan un reto, se trata de un circuito física y técnicamente exigente en las crestas de la Vallée de l’Enfer.Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT route n°7 red difficult level

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère