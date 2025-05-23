A vélo autour de Monbazillac Monbazillac Dordogne

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Après la traversée de Bergerac cap à l’ouest pour rejoindre Monbazillac, le terroir viticole du bergeracois, riche de 8 appellations. L’un des plus célèbres vins liquoreux de France s’étend autour du château de Monbazillac, image d’Epinal de la région, avec ses quatre tours et son chemin de ronde.

After crossing Bergerac heading west to reach Monbazillac, the Bergerac wine region, rich in 8 appellations. One of the most famous sweet wines in France is spread around the Château de Monbazillac, the epinal image of the region, with its four towers and its parapet walk.

Nach der Durchquerung von Bergerac geht es westwärts nach Monbazillac, dem Weinbaugebiet des Bergeracois mit seinen 8 Appellationen. Einer der berühmtesten Likörweine Frankreichs erstreckt sich rund um das Schloss Monbazillac, das mit seinen vier Türmen und seinem Wehrgang das Aushängeschild der Region ist.

Dopo aver attraversato Bergerac, dirigetevi a ovest verso Monbazillac, la regione vinicola della regione di Bergerac, con le sue 8 denominazioni. Uno dei vini dolci più famosi di Francia si trova intorno al castello di Monbazillac, l’epitome della regione, con le sue quattro torri e la sua via coperta.

Tras pasar por Bergerac, diríjase al oeste hacia Monbazillac, la región vinícola de la región de Bergerac, con sus 8 denominaciones de origen. Uno de los vinos dulces más famosos de Francia se encuentra en torno al castillo de Monbazillac, epítome de la región, con sus cuatro torres y su camino cubierto.

