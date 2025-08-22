À vélo, de Toucy au Château de Grandchamp et retour Toucy Yonne

À vélo, de Toucy au Château de Grandchamp et retour Vélo de route Difficulté moyenne

Ce circuit classé en cyclotourisme invite à la découverte du patrimoine bâti et paysager de cette Puisaye verdoyante, avec un bel aperçu sur les villages alentours, la vallée de l’Yonne et les collines du Tholon très différents.

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=324250&idPro=51966 +33 3 86 44 15 66

This circuit, classified as a cycle tour, invites you to discover the built and landscape heritage of this green Puisaye, with a beautiful view of the surrounding villages, the Yonne valley and the very different Tholon hills.

Diese für den Radtourismus klassifizierte Strecke lädt zur Entdeckung des baulichen und landschaftlichen Erbes dieser grünen Puisaye ein. Sie bietet einen schönen Blick auf die umliegenden Dörfer, das Yonne-Tal und die sehr unterschiedlichen Tholon-Hügel.

Questo itinerario ciclistico classificato vi invita a scoprire il patrimonio edilizio e paesaggistico di questa verde Puisaye, con una bella vista sui villaggi circostanti, sulla valle dell’Yonne e sulle diversissime colline del Tholon.

Este recorrido ciclista clasificado le invita a descubrir el patrimonio construido y paisajístico de este Puisaye verde, con una hermosa vista de los pueblos de los alrededores, del valle del Yonne y de las colinas de Tholon, muy diferentes.

