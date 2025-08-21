A vélo entre les eaux n°20 Châteaudun Eure-et-Loir

A vélo entre les eaux n°20 En VTC

A vélo entre les eaux n°20 28200 Châteaudun Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 110 Distance : 18000.0 Tarif :

Au départ de Châteaudun et en pleine nature, évadez-vous le long du Loir. Vous circulerez entre les étangs où pêcheurs et amateurs de nature se régaleront.

https://randonnees.eurelien.fr/les-boucles-a-velo-eure-et-loir/?mbForceListMapSync=false&mb_texte_recherche=%C3%A0%2Bv%C3%A9lo%2Bentre%2Bles%2Beaux&mb_page=circuit&mb_id=502481&mb_titre=a-velo-entre-les-eaux-n-20 +33 2 37 45 22 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A vélo entre les eaux n°20

Start at Châteaudun and escape by cycling through countryside surroundings along the Loir. Navigate between lakes, sure to delight lovers of fishing and nature.

Deutsch : Mit dem Fahrrad an den Gewässern entlang

Ihre Spritztour startet in Châteaudun, mitten in der Natur. Entlang des Flusses Loir geht es vorbei an Teichen, an denen Angler und Naturliebhaber dem Müßiggang frönen.

Italiano :

Da Châteaudun e in mezzo alla natura, evadete lungo il Loir. Si viaggia tra gli stagni dove si divertono i pescatori e gli amanti della natura.

Español :

Desde Châteaudun y en plena naturaleza, escápese por el Loir. Viajará entre los estanques donde disfrutarán los pescadores y los amantes de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par SIT Centre-Val de Loire