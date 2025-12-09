Accès direct à la Roche Bernard Bellefontaine Jura
En montant au belvédère de la Roche Bernard, vous longerez dans la forêt du Risoux la zone de quiétude-attitude, où se reproduit le Grand Tétras, emblème de la biodiversité du Haut-Jura. Au belvédère la vue sera dégagée sur un des plus beau panorama du Jura.
English :
On the way up to the Roche Bernard lookout, you’ll pass through the Risoux forest, a zone of quietude-attitude, where the capercaillie, an emblem of the Haut-Jura’s biodiversity, breeds. From the belvedere, you’ll have a clear view of one of the finest panoramas in the Jura.
Deutsch :
Wenn Sie zum Aussichtspunkt Roche Bernard aufsteigen, fahren Sie im Wald von Risoux an der Zone der Ruhe und der Höhe entlang, in der das Auerhuhn, das Wahrzeichen der Biodiversität des Haut-Jura, brütet. Am Aussichtspunkt haben Sie einen freien Blick auf eines der schönsten Panoramen des Jura.
Italiano :
Durante la salita al belvedere della Roche Bernard, si attraversa la foresta di Risoux, dove vive il gallo cedrone, emblema della biodiversità dell’Haut-Jura. Dal belvedere si gode di una vista chiara su uno dei più bei panorami del Giura.
Español :
De camino al mirador de Roche Bernard, atravesará el bosque de Risoux, donde habita el urogallo, emblema de la biodiversidad del Haut-Jura. Desde el mirador, podrá contemplar uno de los mejores panoramas del Jura.
