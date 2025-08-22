Alzons Prévenchères Lozère
Alzons Prévenchères Lozère vendredi 1 mai 2026.
Alzons Marche nordique Facile
Alzons Alzons 48800 Prévenchères Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 5102.0 Tarif :
>Dans cette partie, la plus méridionale du Gévaudan, les chemins sont ouverts et dégagés, foulés autrefois par les nombreux troupeaux ovins.
Facile
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
>In this, the southernmost part of Gévaudan, the paths are open and clear, once trodden by numerous flocks of sheep.
Deutsch :
>In diesem Teil, dem südlichsten Teil des Gévaudan, sind die Wege offen und geräumt, die früher von den zahlreichen Schafherden zertreten wurden.
Italiano :
>In questa zona, la più meridionale del Gévaudan, i sentieri sono aperti e chiari, un tempo calpestati da numerose greggi di pecore.
Español :
>En esta parte, la más meridional del Gévaudan, los caminos son abiertos y despejados, antaño hollados por numerosos rebaños de ovejas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère