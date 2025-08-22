Ancienne voie ferrée Bertholène Bozouls Espalion Bertholène Aveyron

Ancienne voie ferrée Bertholène Bozouls Espalion

Ancienne voie ferrée Bertholène Bozouls Espalion 12310 Bertholène Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Randonnez sur l’ancienne voie ferrée! D’une longueur de 22km, permettant la pratique de la course à pied, l’équitation, la marche, le vélo tout chemin VTC, et le VTT.

https://www.bozouls.fr/fr/tourisme-decouvertes/les-randonnees/la-voie-verte +33 5 65 48 50 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking on the old railway line! It is 22km long, allowing for running, horseback riding, walking, mountain biking and mountain biking.

Deutsch :

Wandern Sie auf der alten Eisenbahnstrecke! Auf einer Länge von 22 km können Sie laufen, reiten, wandern, Mountainbike fahren und Rad fahren.

Italiano :

Percorrete la vecchia linea ferroviaria! Il percorso, lungo 22 km, è adatto alla corsa, all’equitazione, alle passeggiate, alle escursioni in mountain bike e alle gite in bicicletta.

Español :

Recorrer la antigua línea de ferrocarril El sendero, de 22 km de longitud, es apto para correr, montar a caballo, pasear, montar en bicicleta de montaña y en bici.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron