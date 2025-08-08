Andoins La belle Corisande Andoins Pyrénées-Atlantiques

Andoins La belle Corisande Andoins Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Andoins La belle Corisande A pieds Très facile

Andoins La belle Corisande 64420 Andoins Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8200.0 Tarif :

Amateurs de marche nordique, vous trouverez ici un terrain qui se prêtera grandement à la pratique de votre randonnée préférée. Les chemins offrent des revêtements confortables, alternant parties ombragées et ensoleillées. Un itinéraire sur le plateau, idéal lors des belles journées.

Très facile

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 33 62 25

English : Andoins La belle Corisande

If you’re a « Nordic walker », you’ll find the terrain here lends itself perfectly to your favourite activity. The paths offer comfortable surfaces, alternating between shady and sunny sections. A road on the plateau, ideal on fine days.

Deutsch : Andoins La belle Corisande

Nordic-Walking-Fans finden hier ein Gelände, das sich hervorragend für ihre Lieblingswanderung eignet. Die Wege bieten bequeme Beläge, auf denen sich schattige und sonnige Abschnitte abwechseln. Eine Route über die Hochebene, ideal an schönen Tagen.

Italiano :

Gli appassionati di nordic walking troveranno qui un terreno molto adatto alla loro escursione preferita. I sentieri offrono superfici confortevoli, alternando parti ombreggiate e soleggiate. Un percorso sull’altopiano, ideale nelle giornate di sole.

Español : Andoins La belle Corisande

Los aficionados a la marcha nórdica encontrarán aquí un terreno muy adecuado para su caminata favorita. Los senderos ofrecen superficies cómodas, alternando partes sombreadas y soleadas. Una ruta en la meseta, ideal en días soleados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine