Anena Les Hauts-Talican Oise

Anena

Anena 24 Grande Rue (Villotran) 60390 Les Hauts-Talican Oise Hauts-de-France

ANENA (ÂNe École Nature Attelage) s’est donnée pour vocation d’éduquer le meneur et son âne pour faire de l’attelage en toute sécurité. L’attelage est la complicité de l’homme et de l’animal qui tous deux apprécient les randonnées dans la campagne et les journées d’attelage. Adhésion obligatoire.

http://www.anena-attelage.com/ +33 3 44 47 77 43

English :

ANENA (ÂNe École Nature Attelage) is dedicated to educating the driver and his donkey to harness safely. Driving is the complicity of man and animal who both appreciate country walks and days of harnessing. Membership is compulsory.

Deutsch :

ANENA (ÂNe École Nature Attelage) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fahrer und seinen Esel zum sicheren Gespannfahren auszubilden. Gespannfahren ist die Komplizenschaft von Mensch und Tier, die beide Wanderungen durch die Landschaft und Gespanntage genießen. Mitgliedschaft erforderlich.

Italiano :

ANENA (ÂNe École Nature Attelage) si occupa di educare il conducente e il suo asino a guidare in sicurezza. La guida è la complicità dell’uomo e dell’animale, che amano entrambi le passeggiate in campagna e le giornate di guida. È richiesta l’iscrizione.

Español :

ANENA (ÂNe École Nature Attelage) se dedica a educar al conductor y a su burro para que conduzcan con seguridad. La conducción es la complicidad del hombre y del animal, ambos disfrutan de los paseos por el campo y de los días de conducción. Se requiere la afiliación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-08-17 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre