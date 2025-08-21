Apach’Evasion Métabief Doubs

Apach'Evasion Métabief Doubs vendredi 1 mai 2026.

Apach’Evasion

8 Place Xavier Authier 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

APACH’EVASION propose des activités sportives de pleine nature pour un public en situation de handicap, en été comme en hiver !

http://www.apachevasion.fr/   +33 7 66 73 32 08

English:

APACH’EVASION offers outdoor sports activities for people with disabilities, in summer and winter!

Deutsch:

APACH’EVASION bietet sportliche Aktivitäten in der freien Natur für ein Publikum mit Behinderung an, im Sommer wie im Winter!

Italiano:

APACH’EVASION offre attività sportive all’aperto per persone con disabilità, in estate e in inverno!

Español:

APACH’EVASION ofrece actividades deportivas al aire libre para personas con discapacidad, tanto en verano como en invierno

