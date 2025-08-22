Arboretum de Charvols Malvières Haute-Loire

Arboretum de Charvols

Arboretum de Charvols Village de Charvols 43160 Malvières Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Près de La Chaise-Dieu, cet arboretum expérimental, planté au printemps 1993 sur 3 ha au milieu de forêts de résineux, invite à la balade où petits et grands découvriront diverses essences d’arbres. Amoureux de botanique, découvrez y un site remarquable,

+33 4 71 04 37 11

English :

Near La Chaise-Dieu, this experimental arboretum, planted in the spring of 1993 on 3 ha in the middle of coniferous forests, invites you to take a stroll where young and old will discover various species of trees.

If you are a fan of botany, you will love this magnificent site.

Deutsch :

In der Nähe von La Chaise-Dieu lädt dieses experimentelle Arboretum, das im Frühjahr 1993 auf einer Fläche von 3 ha inmitten von Nadelwäldern gepflanzt wurde, zu einem Spaziergang ein, bei dem Groß und Klein verschiedene Baumarten entdecken können. Botanikliebhaber können hier einen bemerkenswerten Ort entdecken,

Italiano :

Vicino a La Chaise-Dieu, questo arboreto sperimentale, piantato nella primavera del 1993 su un terreno di 3 ettari in mezzo a foreste di conifere, invita a fare una passeggiata, dove grandi e piccini possono scoprire una varietà di specie arboree. Scoprite questo sito straordinario per gli amanti della botanica,

Español :

Cerca de La Chaise-Dieu, este arboreto experimental, plantado en la primavera de 1993 en un terreno de 3 hectáreas en medio de bosques de coníferas, invita al paseo, donde grandes y pequeños podrán descubrir una gran variedad de especies arbóreas. Descubra este lugar excepcional para los amantes de la botánica,

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-17 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme