Arboretum de Pierrefort, un sentier découverte Pierrefort Cantal

Arboretum de Pierrefort, un sentier découverte Bois de Chabridet 15230 Pierrefort Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Arboretum dans le Bois de Chabridet avec sentier de découverte.

+33 4 71 23 31 16

English : Arboretum of Pierrefort

Arboretum of Pierrefort in the Chabridet wood

Deutsch : Baumendeckungspfad

Waldlehrpfad von Pierrefort im Wald von Chabridet

Italiano :

Arboreto nel Bois de Chabridet con percorso di scoperta.

Español :

Arboreto en el Bois de Chabridet con sendero de descubrimiento.

