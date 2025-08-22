Arboretum Saint-Préjet-d’Allier Haute-Loire

Arboretum

Arboretum Piste entre le bourg et le hameau de Verdun 43580 Saint-Préjet-d’Allier Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les essences emblématiques de la Margeride comme le Pin Sylvestre, le Hêtre… à travers des anecdotes de Grand-Mère Narcisse qui vous accompagnera tout au long du circuit sur les panneaux d’identification (visite gratuite et en autonomie).

http://www.saintprejetdallier.com/?page_id=22&lang=fr +33 6 33 18 74 63

English :

Come and see the trees associated with the Margeride mountain range.

Deutsch :

Entdecken Sie die emblematischen Baumarten der Margeride wie die Sylvesterkiefer, die Buche… anhand der Anekdoten von Großmutter Narzisse, die Sie auf dem gesamten Rundgang zu den Identifikationsschildern begleitet (kostenloser Besuch in Eigenregie).

Italiano :

Scoprite le specie emblematiche della regione della Margeride, come il pino silvestre e il faggio, attraverso gli aneddoti di Grand-Mère Narcisse, che vi guiderà lungo i pannelli di identificazione (visita libera e autoguidata).

Español :

Descubra las especies emblemáticas de la región de Margeride, como el pino silvestre y el haya, a través de las anécdotas de la Grand-Mère Narcisse, que le guiará por los paneles de identificación (visita autoguiada gratuita).

