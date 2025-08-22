Arboretum Sentier découverte des Nantieux Saint-Marcel Savoie

Arboretum Sentier découverte des Nantieux

Arboretum Sentier découverte des Nantieux 73600 Saint-Marcel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Prêt pour une jolie balade fraîcheur en forêt à la découverte des essences d’arbres, du cycle du bois et de son utilisation ? Une boucle facile et ludique pour des enfants comblés.

Durée 45 min

http://www.pombliere-saint-marcel.fr/ +33 4 79 04 29 05

English : Thematic path on trees

Ready for a nice walk in the forest to discover the tree species, the wood cycle and its use? An easy and fun course for happy children!

45 min

Deutsch :

Sind Sie bereit für einen erfrischenden Waldspaziergang, bei dem Sie die Baumarten, den Holzzyklus und die Verwendung des Holzes entdecken? Ein einfacher und spielerischer Rundweg für zufriedene Kinder.

Dauer: 45 Min

Italiano :

Siete pronti per una rinfrescante passeggiata nel bosco alla scoperta delle specie arboree, del ciclo del legno e del suo utilizzo? È un percorso facile e divertente che piacerà sicuramente ai bambini.

Durata: 45 minuti

Español :

¿Estás preparado para un refrescante paseo por el bosque para descubrir las especies arbóreas, el ciclo de la madera y cómo se utiliza? Es un bucle fácil y divertido que seguro encantará a los niños.

Duración: 45 minutos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme