Arboretum Sentier découverte des Nantieux Saint-Marcel Savoie
Arboretum Sentier découverte des Nantieux 73600 Saint-Marcel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Prêt pour une jolie balade fraîcheur en forêt à la découverte des essences d’arbres, du cycle du bois et de son utilisation ? Une boucle facile et ludique pour des enfants comblés.
Durée 45 min
http://www.pombliere-saint-marcel.fr/ +33 4 79 04 29 05
English : Thematic path on trees
Ready for a nice walk in the forest to discover the tree species, the wood cycle and its use? An easy and fun course for happy children!
45 min
Deutsch :
Sind Sie bereit für einen erfrischenden Waldspaziergang, bei dem Sie die Baumarten, den Holzzyklus und die Verwendung des Holzes entdecken? Ein einfacher und spielerischer Rundweg für zufriedene Kinder.
Dauer: 45 Min
Italiano :
Siete pronti per una rinfrescante passeggiata nel bosco alla scoperta delle specie arboree, del ciclo del legno e del suo utilizzo? È un percorso facile e divertente che piacerà sicuramente ai bambini.
Durata: 45 minuti
Español :
¿Estás preparado para un refrescante paseo por el bosque para descubrir las especies arbóreas, el ciclo de la madera y cómo se utiliza? Es un bucle fácil y divertido que seguro encantará a los niños.
Duración: 45 minutos
