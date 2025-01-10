Arbus Les coteaux du bois de bas Arbus Pyrénées-Atlantiques

Cette boucle vous permettra de profiter de magnifiques vues sur les coteaux, la chaîne des Pyrénées et plus particulièrement le pic d’Anie.

Départ Parking de la mairie 4 Rue du Général Pommies Arbus

Balisage Jaune Pédestre (Parcours n°18)

http://www.rando-pau.com/ +33 5 59 27 27 08

English : Arbus Les coteaux du bois de bas

This loop will allow you to enjoy magnificent views of the hillsides, the Pyrenees chain and more particularly the Pic d’Anie. You will evolve in the heart of the forest but also in the middle of vineyards.

Departure: 4, rue du Général Pommies Arbus

Yellow Pedestrian Marks (Route n°18)

Deutsch : Arbus Les coteaux du bois de bas

Auf diesem Rundweg können Sie herrliche Ausblicke auf die Hänge, die Pyrenäenkette und insbesondere den Pic d’Anie genießen

Start: Parkplatz des Rathauses 4 Rue du Général Pommies Arbus

Gelbe Markierung Wanderer (Strecke Nr. 18)

Italiano :

Questo anello vi permetterà di godere di magnifiche viste sulle colline, sulla catena montuosa dei Pirenei e in particolare sulla vetta dell’Anie

Punto di partenza Parcheggio del municipio 4 Rue du Général Pommies Arbus

Segnaletica pedonale gialla (Percorso n°18)

Español : Arbus Les coteaux du bois de bas

Este bucle le permitirá disfrutar de unas magníficas vistas de las laderas, la cadena de los Pirineos y, más concretamente, al Pic d’Anie.

Inicio: Aparcamiento del Ayuntamiento 4, rue du Général Pommies Arbus

Señalización Peatonal Amarilla (Ruta n°18)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine