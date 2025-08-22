Arcadienne VTT n°94 Hauts de Bienne Jura

L’Arcadienne 94N En VTT assistance électrique Très difficile

L’Arcadienne 94N Morez 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 57500.0 Tarif :

Un itinéraire pour les vététistes aguerris qui vous permettra, en passant par plusieurs villages, de découvrir de nombreux paysages typiques de la région. Point d’intérêt Les viaducs La fromagerie Le Ludy Park Centre historique de la ville de Morez

Très difficile

https://www.jura-outdoor.com/trek/1779

English :

A route for experienced mountain bikers which will allow you, while passing by several villages, to discover many typical landscapes of the region. Point of interest The viaducts The cheese factory The Ludy Park Historical center of the city of Morez

Deutsch :

Eine Route für geübte Mountainbiker, auf der Sie durch mehrere Dörfer fahren und viele für die Region typische Landschaften entdecken können. Sehenswürdigkeiten: Die Viadukte Die Käserei Der Ludy Park Historisches Zentrum der Stadt Morez

Italiano :

Un percorso per mountain biker esperti che vi permetterà di scoprire molti paesaggi tipici della regione, attraversando diversi villaggi. Punti di interesse: I viadotti Il caseificio Il parco Ludy Centro storico della città di Morez

Español :

Una ruta para ciclistas de montaña experimentados que le permitirá descubrir numerosos paisajes típicos de la región, pasando por varios pueblos. Puntos de interés: Los viaductos La quesería El parque de Ludy Centro histórico de la ciudad de Morez

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data