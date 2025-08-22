Archibald à la découverte de Challain-la-Potherie, balade numérique Baludik Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

Archibald à la découverte de Challain-la-Potherie, balade numérique Baludik

Archibald à la découverte de Challain-la-Potherie, balade numérique Baludik 49440 Challain-la-Potherie Maine-et-Loire Pays de la Loire

Partez à la découverte du village de Challain-la-Potherie en Anjou bleu, avec Archibald, jeune Parisien d’une douzaine d’années, venu en classe découverte au château. Complètement chamboulé par ce paysage totalement inconnu, Archibald va explorer ce territoire rural et découvrir le village.

English :

Discover the village of Challain-la-Potherie in blue Anjou, with Archibald, a young Parisian of about twelve years old, who came to the castle for a discovery class. Completely turned upside down by this totally unknown landscape, Archibald will explore this rural area and discover the village.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf Challain-la-Potherie in der Region Anjou bleu mit Archibald, einem zwölfjährigen Jungen aus Paris, der zu einer Entdeckungsreise ins Schloss gekommen ist. Völlig überwältigt von dieser völlig unbekannten Landschaft, erkundet Archibald diese ländliche Gegend und lernt das Dorf kennen.

Italiano :

Partite alla scoperta del villaggio di Challain-la-Potherie, nella regione dell’Anjou Bleu, con Archibald, un giovane parigino di circa 12 anni, giunto al castello per un corso di scoperta. Completamente stravolto da questo paesaggio totalmente sconosciuto, Archibald esplorerà questo territorio rurale e scoprirà il villaggio.

Español :

Salga a descubrir el pueblo de Challain-la-Potherie, en la región de Anjou Bleu, con Archibald, un joven parisino de unos 12 años, que ha venido al castillo para una clase de descubrimiento. Completamente volcado en este paisaje totalmente desconocido, Archibald explorará este territorio rural y descubrirá el pueblo.

