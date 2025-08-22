Ardenn All Access La route de la bière et des saveurs Sedan Ardennes

Ardenn All Access La route de la bière et des saveurs

Ardenn All Access La route de la bière et des saveurs Place de la Halle 08200 Sedan Ardennes Grand Est

La bière symbolise le terroir et le caractère affirmé de l’Ardenne, entre douceur et âpreté. L’art de brasser gagne à s’entourer de précision et de savoir-faire les brasseries artisanales perpétuent une tradition ancrée dans le roc de l’Ardenne depuis des siècles. Si en Belgique cette tradition a perduré, en France, les brasseries qui étaient légions au XIXe siècle, ont presque toutes disparues… Elle renaît en ce XXIe siècle, depuis que de jeunes brasseurs apprennent les gestes de leurs aïeux dans les villages et les villes ardennaises, alors qu’aux portes de l’Ardenne, à Chimay, à Rochefort et à Orval, des moines brassent un breuvage d’or depuis la nuit des temps. Ces trois bières trappistes sont un véritable patrimoine gustatif, unique au monde !

English :

Beer symbolises the terroir and the strong character of the Ardennes, between softness and harshness. The art of brewing benefits from being surrounded by precision and know-how: the craft breweries perpetuate a tradition that has been rooted in the rock of the Ardennes for centuries. If in Belgium this tradition has lasted, in France, the breweries which were legions in the 19th century have almost all disappeared… It is being reborn in this 21st century, since young brewers have been learning the gestures of their forefathers in the villages and towns of the Ardennes, while at the gates of the Ardennes, in Chimay, Rochefort and Orval, monks have been brewing a golden beverage since the dawn of time. These three Trappist beers are a true gustatory heritage, unique in the world!

Deutsch :

Das Bier symbolisiert das Terroir und den ausgeprägten Charakter der Ardennen zwischen Sanftheit und Herbheit. Die Kunst des Brauens gewinnt, wenn man sich mit Präzision und Know-how umgibt: Die handwerklichen Brauereien führen eine Tradition fort, die seit Jahrhunderten in den Felsen der Ardennen verankert ist. Während in Belgien diese Tradition fortbesteht, sind in Frankreich die Brauereien, die im 19. Jahrhundert noch zahlreich waren, fast alle verschwunden… Jahrhundert wieder auf, da junge Brauer in den Dörfern und Städten der Ardennen die Handgriffe ihrer Vorfahren erlernen, während an den Toren der Ardennen, in Chimay, Rochefort und Orval, Mönche seit Anbeginn der Zeit ein goldenes Getränk brauen. Diese drei Trappistenbiere sind ein echtes Geschmackserbe und einzigartig auf der Welt!

Italiano :

La birra simboleggia la terra e il carattere forte delle Ardenne, tra dolcezza e asprezza. L’arte della birra trae vantaggio dall’essere circondata da precisione e know-how: i birrifici artigianali perpetuano una tradizione radicata da secoli nella roccia delle Ardenne. Se in Belgio questa tradizione è rimasta inalterata, in Francia le birrerie che erano una legione nel XIX secolo sono quasi tutte scomparse… È rinata nel XXI secolo, da quando i giovani birrai hanno imparato le abilità dei loro antenati nei villaggi e nelle città delle Ardenne, mentre alle porte delle Ardenne, a Chimay, Rochefort e Orval, i monaci producono una bevanda dorata dalla notte dei tempi. Queste tre birre trappiste sono un vero patrimonio gustativo, unico al mondo!

Español :

La cerveza simboliza la tierra y el fuerte carácter de las Ardenas, entre la dulzura y la dureza. El arte de la elaboración de la cerveza se beneficia de estar rodeado de precisión y saber hacer: las cervecerías artesanales perpetúan una tradición arraigada en la roca de las Ardenas desde hace siglos. Si en Bélgica esta tradición ha perdurado, en Francia, las cervecerías que fueron legión en el siglo XIX han desaparecido casi todas… Ha renacido en el siglo XXI, ya que los jóvenes cerveceros han aprendido las habilidades de sus antepasados en los pueblos y ciudades de las Ardenas, mientras que a las puertas de las Ardenas, en Chimay, Rochefort y Orval, los monjes han estado elaborando una bebida dorada desde el principio de los tiempos. Estas tres cervezas trapenses son un verdadero patrimonio gustativo, único en el mundo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme